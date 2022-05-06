Власти КНР приказали госучреждениям заменить иностранные компьютеры

Власти КНР приказали госучреждениям перейти на использование китайских компьютеров

Власти КНР приказали центральным государственным учреждениям и госкорпорациям в течение двух лет заменить иностранные компьютеры отечественными аналогами, работающими на китайской операционной системе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Всего речь идет не менее чем о 50 миллионах устройств. Далее правительство намеренно распространить требования и на региональные государственные учреждения. По данным агентства, таким образом Китай намерен уменьшить зависимость страны от «геополитических соперников, таких как США». В Bloomberg утверждают, что меры, принятые китайскими властями — это подготовка к возможному введению новых санкций со стороны Вашингтона.

Ранее стало известно, что Китай, обеспокоенный масштабом западных санкций в отношении России, начал готовиться к возможности повторения такого же сценария. Пекин потребовал от ведомств провести стресс-тестирование, которое должно показать последствия такого варианта развития событий для экономики страны. По словам источника, оно началось в конце февраля, ряд ключевых госагентств получили задачу выработать ответ на потенциальные ограничения со стороны Запада.