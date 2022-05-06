Зеленский пригрозил выходом из переговоров при гибели военных в Мариуполе

Президент Зеленский пригрозил выходом из переговоров при гибели военных ВСУ в Мариуполе

Киев готов выйти из переговоров с Москвой, если погибнут военные, находящиеся в Мариуполе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его цитирует ТАСС.

«Если они (Россия — прим. «Ленты.ру») убьют людей, которые могут быть обменены или просто освобождены, раненых и получивших травмы, военных и гражданских, если они уничтожат их, я не думаю, что мы можем вести какие-либо дипломатические переговоры после этого», — пригрозил украинский лидер. Ранее он предупреждал, что Украина прекратит переговоры в случае гибели украинских силовиков, находящихся в окружении на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

Он добавил, что видит в переговорах возможность остановить военные действия и способ возвращения украинских территорий. Зеленский отметил, что через дипломатические каналы Украина хочет добиться отвода войск на линию по состоянию на 23 февраля, то есть до начала спецоперации.

«Я понимаю, что несмотря на то, что они (россияне — прим. «Ленты.ру») разрушают все наши мосты, я считаю, не все мосты еще разрушены, выражаясь фигурально», — выразил надежду украинский президент.

Ранее Зеленский усомнился в успехе мирных переговоров с Россией. Он неоднократно высказывался о готовности встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и призывал к мирному урегулированию конфликта. 22 апреля Путин заявил, что возможность прямого контакта с украинским коллегой зависит, в частности, от результатов ведущихся переговоров.