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Зеленский пригрозил выходом из переговоров при гибели военных в Мариуполе

Президент Зеленский пригрозил выходом из переговоров при гибели военных ВСУ в Мариуполе

Фото: Офіс Президента України

Киев готов выйти из переговоров с Москвой, если погибнут военные, находящиеся в Мариуполе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его цитирует ТАСС.

«Если они (Россия — прим. «Ленты.ру») убьют людей, которые могут быть обменены или просто освобождены, раненых и получивших травмы, военных и гражданских, если они уничтожат их, я не думаю, что мы можем вести какие-либо дипломатические переговоры после этого», — пригрозил украинский лидер. Ранее он предупреждал, что Украина прекратит переговоры в случае гибели украинских силовиков, находящихся в окружении на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

Он добавил, что видит в переговорах возможность остановить военные действия и способ возвращения украинских территорий. Зеленский отметил, что через дипломатические каналы Украина хочет добиться отвода войск на линию по состоянию на 23 февраля, то есть до начала спецоперации.

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«Я понимаю, что несмотря на то, что они (россияне — прим. «Ленты.ру») разрушают все наши мосты, я считаю, не все мосты еще разрушены, выражаясь фигурально», — выразил надежду украинский президент.

Ранее Зеленский усомнился в успехе мирных переговоров с Россией. Он неоднократно высказывался о готовности встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и призывал к мирному урегулированию конфликта. 22 апреля Путин заявил, что возможность прямого контакта с украинским коллегой зависит, в частности, от результатов ведущихся переговоров.

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Варвара Кошечкина
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