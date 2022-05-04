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Зеленский усомнился в успехе мирных переговоров с Россией

Президент Украины Зеленский заявил, что не верит в мирные переговоры с Россией
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в успехе мирных переговоров с Россией. Его слова на саммите исполнительных директоров, организованном The Wall Street Journal, приводит ТАСС.

Зеленский заявил, что не очень верит в такие переговоры. «Наши переговорные группы взаимодействуют на уровне их участников. Они обсуждают подготовку встречи лидеров. Я не очень верю в такие переговоры», — сказал он, выступая по видеосвязи. Зеленский отметил, что прорыва в переговорном процессе можно ожидать только после специального обращения со стороны президента России Владимира Путина.

Ранее Зеленский неоднократно высказывался о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и призывал к мирному урегулированию конфликта. 22 апреля российский лидер заявил, что возможность прямого контакта с украинским коллегой зависит, в частности, от результатов ведущихся переговоров.

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Марина Совина
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