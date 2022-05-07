ФОМ выяснил глубину познаний россиян о Великой Отечественной войне

ФОМ: 62% россиян заявили, что хорошо знают историю Великой Отечественной войны

62 процента россиян заявили, что хорошо знают историю Великой Отечественной войны. Исследование глубины познаний граждан провел Фонд «Общественное мнение».

Между тем 29 процентов респондентов признались, что плохо знакомы с историей. Выяснилось также, что 53 процента граждан убеждены в том, что их соотечественникам недостает знаний о Великой Отечественной войне. 28 процентов, напротив, выразили мнение, что россияне хорошо знают свою историю.

На вопрос о том, собираются ли они пойти на памятные мероприятия, 77 процентов опрошенных ответили утвердительно, 19 процентов сказали, что ничего подобного не планируют.

6 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что для россиян День Победы является сакральным днем, исполненным чувством символизма и гордости. Он добавил, что с точки зрения национальной гордости значение этого праздника переоценить невозможно.