В городе Антраците зажгли доставленный из Москвы Вечный огонь

В Антраците зажгли доставленный из Александровского сада Москвы Вечного огонь

Церемония зажжения доставленного из Александровского сада Москвы Вечного огня состоялась в Антраците. Об этом сообщает ресурс Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу администрации главы ЛНР.

Ранее сегодня заместитель руководителя исполкома общественного движения "Общероссийский народный фронт" (ОНФ) Борис Подольный сообщил, что представители движения доставили капсулу с зажженным у могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы Вечным огнем в Краснодон.

Церемония зажжения прошла на площади мемориального комплекса «Вечный огонь». Из рук Подольного Вечный огонь принял участник боевых действий в Афганистане Николай Скальский.

Глава администрации Антрацита и Антрацитовского района Сергей Саенко рассказал, что ранее Вечный огонь зажигали только в связи со знаковыми событиями, теперь же он будет гореть круглогодично.

«Для нас очень символично и приятно то, что он зажжен из Александровского парка от Вечного огня (у могилы) Неизвестного солдата. Все люди, которые присутствуют здесь, все наши жители района очень гордятся этим и клятвенно обещаем, что он не погаснет никогда», — сказал глава района.

Подольный отметил, что для активистов ОНФ большая честь доставить Вечный огонь в Республику. «Для нас огромной честью стала возможность привезти Вечный огонь из Александровского сада сюда, в Антрацит, для того, чтобы частичка этого пламени навсегда осталась в вашем городе», — обратился он к присутствующим.

Представитель совета лидеров Антрацитовкого территориального отделения республиканской детской организации «Юная гвардия» Полина Чередниченко отметила, что «май всегда будет ассоциироваться в сознании русского народа с весной и победой, весной и трудом, весной и миром».

«9 мая — святой для каждого из нас день. Это день памяти великого подвига наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Родины в смертельной схватке с немецко-фашистскими захватчиками. Мы гордимся, что наши предки были в рядах войск, отбросивших немецких оккупантов от стен Москвы и дошедших до Берлина», — сказала молодежный лидер.

Воин-интернационалист, которому была предоставлена честь зажечь Вечный огонь, отметил, что чувствует большую ответственность.

«Вечный огонь — это ведь символ Победы, символ памяти тех солдат, которые погибли. Об этом не надо никогда забывать, об этом надо вечно помнить, чтобы фашизм никогда не мог возродиться на нашей земле», — сказал он.

Скальский добавил, что жители города и района будут всегда приходить к Вечному огню, возлагать цветы и чтить память советских солдат. «Потому что эта наша история. Кто не помнит прошлого, у того нет будущего», — сказал он.

После митинга лампадки с огнем доставили ветеранам, живущим в городе и районе.

Ранее сегодня церемония зажжения доставленного из Москвы Вечного огня состоялась в Краснодоне.

