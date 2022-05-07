В Booking оценили влияние российской спецоперации на число бронирований

В Booking заявили о падении числа бронирований после начала российской спецоперации

Сервис Booking.com оценил влияние российской военной спецоперации на Украине на число бронирований — за январь-март 2022 года оно упало на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает РБК.

Еще в феврале 2022 года число бронирований соответствовало показателям 2019 года, но с начала спецоперации Booking приостановил работу в России и Белоруссии, что привело к падению заказов на рынках двух стран, заявляют в компании.

Кроме того, пользователи стали в целом проявлять меньшую активность на фоне спецоперации. По данным сервиса, с 28 февраля по 6 марта число бронирований упало на десять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В основном это коснулось России и Восточной Европы. В Западной Европе число бронирований осталось на прежнем уровне.

Отмечается, что в марте ситуация начала выправляться и падение снизилось до четырех процентов.

Об уходе Booking из России стало известно 4 марта. Сервис не позволяет искать и бронировать жилье внутри страны, при этом поиск отелей за рубежом по-прежнему доступен. В тот же день стало известно о приостановке работы компании Airbnb на территории России и Белоруссии.