Группа туристов попала под сход лавины в Северной Осетии

РЕН ТВ: во время схода лавины на горе Казбек один из участников тургруппы сломал ногу

Группа туристов попала под сход лавины на горе Казбек в Северной Осетии. Такое сообщение появилось на сайте телеканала РЕН ТВ.

По данным источника, туристическая группа не была зарегистрирована и находилась на уровне 3700 метров во время схода лавины. В результате происшествия никто не погиб, однако, как отмечает портал, один человек сломал ногу. На данный момент на место отправлены спасатели.

В марте Олег Демьяненко, участник недавней экспедиции к перевалу Дятлова, доказал одну из версий загадочной гибели туристической группы в этой местности в 1959 году. Рядом с местом пропажи тургруппы Дятлова впервые зафиксировали сход лавины.