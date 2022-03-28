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Доказана одна из версий гибели группы на перевале Дятлова

Появилось фотодоказательство одной из версий гибели тургруппы на перевале Дятлова

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Олег Демьяненко, участник недавней экспедиции к перевалу Дятлова, доказал одну из версий загадочной гибели туристической группы в этой местности в 1959 году. Рядом с местом пропажи тургруппы Дятлова впервые зафиксировали сход лавины. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

Фотографии схода лавины были сделаны в январе 2022 года. Вместе с тем подозрения, что это место лавиноопасно, появились давно, именно эта причина называется в одной из гипотез гибели туристической группы студента Игоря Дятлова в 1959 году на Северном Урале между горой Холатчахль и безымянной высотой 905. Впоследствии этот перевал назвали в его честь. Но документальных подтверждений до сих пор так и не мог никто предоставить.

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Причиной повышенной опасности Олег Демьяненко называет особое геоморфологическое строение склона. По его словам, снег там ложится таким образом, что время от времени сходят лавины. Однако благодаря особой аэродинамике места снег над воронкой летит с большой скоростью, а затем, видимо, из-за разрежения, быстро оседает. Команда ученых оказалась там как раз перед сходом микролавины и успела сделать фотоснимки. Но спустя 15-20 минут следов не сохранилось, поскольку была сильная пурга и все замело.

В январе 2022 года инженеры из Швейцарии подтвердили гипотезу гибели группы Дятлова в горах Урала в 1959 году от схода лавины. Согласно результатам исследования, лавинный сход снега мог привести к травмам, обнаруженным на телах туристов.

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Елена Апазиди
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