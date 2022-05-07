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Воспитательница детского сада швырнула ребенка на пол под песню «Синий платочек»

Власти Калуги начали проверку из-за швырнувшей ребенка на пол воспитательницы

В Калуге воспитательница детского сада швырнула ребенка на пол. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Опубликованное видео показывает, что инцидент случился, когда дети махали платками под песню «Синий платочек». Предполагается, что они репетировали номер ко Дню Победы.

По некоторым данным, все произошло в яслях в первом корпусе сада № 30. Директор учреждения Елена Семенова заявила, что жалоб не получала. «Я не представляю, о ком вы говорите. Яслей у нас нет в первом корпусе», — сказала она.

В пресс-службе мэрии Калуги сообщили, что власти начали проверку. «К сотрудникам и руководству учреждения будут применены меры соответствующего дисциплинарного воздействия», — заверили в городской администрации.

В феврале сообщалось, что в Ивановской области воспитательница детского сада мотивировала дошкольников подзатыльниками.

Алевтина Запольская
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