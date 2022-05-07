Воспитательница детского сада швырнула ребенка на пол под песню «Синий платочек»
В Калуге воспитательница детского сада швырнула ребенка на пол. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
Опубликованное видео показывает, что инцидент случился, когда дети махали платками под песню «Синий платочек». Предполагается, что они репетировали номер ко Дню Победы.
По некоторым данным, все произошло в яслях в первом корпусе сада № 30. Директор учреждения Елена Семенова заявила, что жалоб не получала. «Я не представляю, о ком вы говорите. Яслей у нас нет в первом корпусе», — сказала она.
В пресс-службе мэрии Калуги сообщили, что власти начали проверку. «К сотрудникам и руководству учреждения будут применены меры соответствующего дисциплинарного воздействия», — заверили в городской администрации.
В феврале сообщалось, что в Ивановской области воспитательница детского сада мотивировала дошкольников подзатыльниками.