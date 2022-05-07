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В Москве задержали готовивших теракты ко Дню Победы неонацистов

ФСБ: в Москве задержали сторонников неонацистов, готовивших теракты ко Дню Победы

Фото: Shutterstock

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) совместно с Министерством внутренних дел (МВД) задержали в Москве сторонников неонацистской молодежной группировки «Маньяки: культ убийц» («М.К.У.»), которые планировали совершить теракты и массовые убийства на территории России ко Дню Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

«Сотрудниками ФСБ и МВД России в Москве задержаны сторонники неонацистской группировки "Маньяки Культ Убийства" при попытке заживо сжечь бездомных с помощью "коктейлей Молотова"», — сообщили в ведомства.

30 марта сообщалось, что ФСБ задержала 60 сторонников украинской группировки «М.К.У» в 23 регионах России.
По данным ведомства, группировка была создана гражданином Украины Егором Красновым под контролем киевских спецслужб. Ее организовали для совершения террористических актов, убийств и экстремистских преступлений на территории России.

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Марина Совина
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