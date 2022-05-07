Умер старейший гроссмейстер мира

Старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах умер в возрасте 100 лет

Чемпион СССР по шахматам Юрий Авербах умер в возрасте 100 лет. Об этом сообщает ТАСС

Спортсмен, который отметил юбилей в феврале, был старейшим гроссмейстером мира. Причины смерти шахматиста не уточняются.

5 мая Авербах указом президента России Владимира Путина был награжден Орденом Почета. Награду ему вручили «за большой вклад в развитие и популяризацию российского и международного шахматного движения, многолетнюю добросовестную работу».

Авербах стал чемпионом СССР по шахматам в 1954 году. В составе сборной советского союза он дважды выигрывал командный чемпионат Европы. В 1965 году гроссмейстер стал заслуженным мастером спорта СССР. В рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Авербах занимал 1779-е место.