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Умер старейший гроссмейстер мира

Старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах умер в возрасте 100 лет

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Чемпион СССР по шахматам Юрий Авербах умер в возрасте 100 лет. Об этом сообщает ТАСС

Спортсмен, который отметил юбилей в феврале, был старейшим гроссмейстером мира. Причины смерти шахматиста не уточняются.

5 мая Авербах указом президента России Владимира Путина был награжден Орденом Почета. Награду ему вручили «за большой вклад в развитие и популяризацию российского и международного шахматного движения, многолетнюю добросовестную работу».

Авербах стал чемпионом СССР по шахматам в 1954 году. В составе сборной советского союза он дважды выигрывал командный чемпионат Европы. В 1965 году гроссмейстер стал заслуженным мастером спорта СССР. В рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Авербах занимал 1779-е место.

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Алексей Гусев
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