Талибы обязали всех женщин Афганистана носить хиджабы

Движение «Талибан» обязало всех женщин Афганистана носить хиджабы

Движение «Талибан» (деятельность организации запрещена в России), которое в настоящее время находится у власти в Афганистане, обязало всех женщин страны носить хиджабы. Об этом сообщает CNN.

В указе отмечается, что для женщин Афганистана предпочтительнее всего носить паранджу (также известна как бурка или чадра). В случае несоблюдения предписания с «мужчиной-опекуном» женщины будет проведена беседа, впоследствии он может быть приговорен к заключению.

Женщины, работающие на госдолжностях, будут уволены в случае несоблюдения новых правил. Такое же наказание ждет и мужчин-госслужащих, если предписания ослушаются женщины из их семей.

Отмечается, что правила будут вводиться постепенно. Планируется, что о пользе и важности хиджабов местным жителям будут рассказывать СМИ и священнослужители.

Ранее был опубликован рейтинг свободы прессы от неправительственной организации «Репортеры без границ». Афганистан занял в нем 156-е место, опустившись сразу на 34 позиции и уступив России, которая осталась на 155-м. Последние три места занимают Иран, Эритрея и Северная Корея, первые три — Норвегия, Дания и Швеция.