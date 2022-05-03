Талибы пообещали деньги журналистам и свободу СМИ

Представитель «Талибана» пообещал финансовую поддержку журналистам и свободу СМИ

Террористическое движение «Талибан» (деятельность организации запрещена в России), контролирующее территорию Афганистана, пообещало обеспечить финансовую поддержку журналистам, а также гарантировало свободу СМИ в рамках действующего законодательства, сообщает «Интерфакс».

Официальный представитель движения Забиулла Муджахид в заявлении по случаю Всемирного дня свободы печати подчеркнул, что закрытие большого числа СМИ в стране связано не с действиями новых властей, а тем, что у изданий закончились деньги.

По его словам, большую часть СМИ финансировали иностранные силы и посольства, причем в своих собственных целях. Когда финансирование иссякло, работа остановилась.

Муджахид пообещал, что «Талибан» сделает все возможное для решения финансовых проблем прессы. При этом представитель движения опроверг информацию о многочисленных арестах работников прессы. Он утверждает, что в настоящее время в тюрьмах нет ни одного журналиста, а вызов в компетентные органы не обязательно означает пытки или тюремное заключение.

Ранее 3 мая был опубликован рейтинг свободы прессы от неправительственной организации «Репортеры без границ». Афганистан занял в нем 156-е место, опустившись сразу на 34 позиции и уступив России, которая осталась на 155-м. Последние три места занимают Иран, Эритрея и Северная Корея, первые три — Норвегия, Дания и Швеция.

Ранее пресс-секретарь афганского Министерства иностранных дел Абдул Кахар Балхи призвал стороны конфликта на Украине разрешить ситуацию мирным путем с помощью переговоров.