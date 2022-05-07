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В России выявили 5500 новых случаев коронавируса за сутки

Оперштаб сообщил о выявлении 5500 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 5500 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 222 219. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в субботу, 7 мая.

Днем ранее число выявленных случаев составило 5541.

Больше всего заболевших выявили в Москве (387), Санкт-Петербурге (357) и Московской области (259). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (2 случая) и Туве (1 случай).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 2562. За этот же период 8649 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 596 716.

За сутки умерли 132 пациента с COVID-19. За время пандемии в стране скончались 376 828 человек.

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Варвара Кошечкина
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