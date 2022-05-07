МГЕР открыла свое представительство в ДНР

«Молодая Гвардия Единой России» открыла представительство в Донецкой Народной Республике

«Молодая Гвардия Единой России» открыла свое представительство в Донецкой Народной Республике. Организация начала работу в Донецке — столице ДНР. Руководителем «Молодой Гвардии Единой России» в Донецкой Народной Республике стал депутат Народного Совета ДНР, руководитель общественной организации «Молодая Республика» Кирилл Макаров. Об этом заявил председатель МГЕР Антон Демидов.

«В феврале мы подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с общественной организацией ДНР — "Молодая Республика". Сегодня открыли свое представительство в Донецке. Для нас это знаковый день. Представительство открыли, в первую очередь, чтобы помочь восстановить республику, а также укрепить связи, включить молодежь в программы развития, реализуемые в России и налаживать мирную жизнь. Вместе с активной, неравнодушной молодежью ДНР будем помогать людям и реализовывать интересные, полезные проекты. Сейчас уже начали это делать — молодогвардейцы работают на территории Мариуполя, где оказывают помощь людям. В скором времени приумножим, усилим эту помощь именно благодаря открытию представительства МГЕР в республике», — рассказал Демидов.

«Будущее в руках молодых, точнее, всех тех, кому не все равно! Сегодня объединились две сверхсильные молодежные организации из ДНР и России. Что ждет нашу молодежь дальше? А дальше упорная работа в Республике, реализованные совместные планы, оправданные амбиции и самые смелые решения. Донбасс уверенно движется в Россию! "Нравится, не нравится…". Но я вам так скажу: нашу молодежь ни перед чем не остановишь! Непредсказуемый Год молодежи нам готовит еще много всего интересного. Будем работать воедино и на фронте, и на освобожденных территориях!» — сказал Кирилл Макаров.

Ранее, 16 февраля в ходе X Съезда «Молодой Гвардии Единой России» были подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с молодежными общественными объединениями ЛНР и ДНР. Партнером МГЕР в ДНР стала «Молодая Республика», в ЛНР — «Молодая Гвардия». 5 мая «Молодая Гвардия Единой России» открыла свое представительство в ЛНР. Руководителем «Молодой Гвардии Единой России» в ЛНР стал студент ЛГУ им. В. Даля Илья Пригеба, который участвует в специальной военной операции по защите Донбасса.

