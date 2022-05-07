Правительство выделит миллиарды рублей за вывоз россиян из-за рубежа

Правительство выделит ₽6 млрд на субсидии туроператорам за вывоз туристов из-за рубежа

Правительство РФ в 2022 году выделит шесть миллиардов рублей на компенсации туроператорам за вывоз не менее 50 тысяч российских туристов из-за рубежа. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Средства будут выделены из резервного фонда кабмина Ростуризму для предоставления субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат по обеспечению вывоза из иностранных государств не менее 50 тысяч туристов.

Ростуризм должен будет проконтролировать целевое использование этих средств и предоставить доклад в правительство до 8 февраля 2023 года.

Ранее в Росавиации назвали дату получения российскими авиакомпаниями первых субсидий на компенсацию возврата авиабилетов пассажирам. Так, всего планируется провести три раунда отборов на получение субсидий: в мае, августе и ноябре. Первые выплаты должны состояться в июне 2022 года. Общий объем субсидирования составит 19,5 миллиарда рублей.

В апреле правительство России утвердило порядок выдачи субсидий российским авиакомпаниям на фоне введенных против них санкций. Объем выплат для каждого перевозчика будет рассчитываться по специальной формуле. В ней учитывается ставка компенсации на внутренних рейсах из расчета 1,11 рубля на пассажиро-километр.