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Неймар заявил о готовности отдать жизнь за победу на ЧМ-2022

Форвард сборной Бразилии Неймар заявил о готовности отдать жизнь за победу на ЧМ-2022

Фото: Tiago Caldas / Global Look Press

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии по футболу Неймар поделился ожиданиями от выступления на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает Goal.com.

Форвард заявил о готовности отдать жизнь за победу на турнире. «Я готовлюсь как физически, так и морально, чтобы все прошло хорошо и на этот раз титул уехал в Бразилию», — отметил Неймар.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Сборная Бразилии на групповом этапе сыграет с Сербией, Швейцарией и Камеруном. Последний раз южноамериканская команда становилась победителем мундиаля в 2022 году.

Неймар в 117 матчах в составе сборной Бразилии забил 71 мяч. В нынешнем сезоне 30-летний форвард отметился 11 голами в 26 встречах за ПСЖ.

Алексей Гусев
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