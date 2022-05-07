Швейцарский эксперт заявил о возможной пользе России от эмбарго на нефть

Обозреватель 20 Minuten Урех: нефтяное эмбарго не ослабит позиции России

Нефтяное эмбарго не ослабит позиции России, последующее за этим повышение цен на топливо может стать для страны выгодным. Об этом пишет обозреватель швейцарского издания 20 Minuten Марсель Урех со ссылкой опрошенных экспертов.

Если Запад окажет давление на Азию и Китай, то эмбарго будет крайне эффективным, поскольку Россия не сможет найти покупателей нефти. Однако и в этом случае цены на топливо вырастут. Отмечается, что в настоящее время Москве приходится продавать топливо по цене ниже рыночной.

В материале отмечается, что у Евросоюза есть более эффективный способ ослабить Россию — ввести штрафные пошлины на российское топливо. Эксперт добавил, что для оказания влияния на ход вооруженного конфликта в долгосрочной перспективе Европе следует уменьшить объем потребления и увеличить добычу нефти.

6 мая немецкий журнал Spiegel отметил, что Россия в случае введения постепенного запрета на импорт нефти сможет быстро найти новый рынок сбыта. Так как российскую нефть в основном транспортируют на танкерах, переход на поставки сырья новым клиентам не займет много времени. Кроме того, сам факт введения эмбарго может повысить цены на ресурсы, так как создаст «ощущение нехватки» нефти на мировом рынке.