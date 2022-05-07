Оценена стоимость объема товаров параллельного импорта

«Ъ»: стоимость товаров параллельного импорта оценивается в 100-120 млрд долларов в год

Объемы включенных в перечень товаров для параллельного импорта можно оценить в 100-120 миллиардов долларов в год. Такое мнение газете «Коммерсантъ» высказал старший эксперт направления «Экономика несырьевого сектора» Центра стратегических разработок Илья Стрелков.

При этом, уточнил он, если рассматривать торговлю только с «недружественными» странами, то эта сумма снижается до 60-70 миллиардов.

6 мая Минпромторг России опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. В списке из 96 пунктов значатся, среди прочих, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты, запчасти для автомобилей, деревья, известь и цемент, фармацевтическая продукция, пластмассы и изделия из них, каучук и резина, изделия из кожи, бумага, текстильные материалы, одежда, обувь, керамика и стекло.

В конце марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о разрешении параллельного импорта (ввоза товаров без разрешения правообладателя — прим. «Ленты.ру») в Россию по отдельным видам продукции. «Цель механизма — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности», — объяснял глава правительства.