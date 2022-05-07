Суд арестовал начальника СИЗО Полтавы за пытки военнопленных

Суд в Москве заочно арестовал начальника СИЗО Полтавы Домашова за пытки военнопленных

Савеловский суд Москвы заочно арестовал начальника СИЗО Полтавы Алексея Домашова за жестокое обращение с военнопленными. Об сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Постановлением суда от 6 мая Домашов заключен под стражу на два месяца с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортацию в Россию — с момента передачи начальника СИЗО правоохранительным органам РФ. Домашов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 Уголовного кодекса России «Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением».

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил запросить данные Службы внешней разведки (СВР) о попытках Украины скрыть информацию о пытках российских военнопленных. Ведомство примет все меры для установления и привлечения к ответственности всех причастных.

До этого глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что представители Киева пообещали принять самые жесткие меры против тех, кто пытал пленных военнослужащих России.