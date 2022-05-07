Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Суд арестовал начальника СИЗО Полтавы за пытки военнопленных

Суд в Москве заочно арестовал начальника СИЗО Полтавы Домашова за пытки военнопленных

Фото: pixabay.com

Савеловский суд Москвы заочно арестовал начальника СИЗО Полтавы Алексея Домашова за жестокое обращение с военнопленными. Об сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Постановлением суда от 6 мая Домашов заключен под стражу на два месяца с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортацию в Россию — с момента передачи начальника СИЗО правоохранительным органам РФ. Домашов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 Уголовного кодекса России «Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением».

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил запросить данные Службы внешней разведки (СВР) о попытках Украины скрыть информацию о пытках российских военнопленных. Ведомство примет все меры для установления и привлечения к ответственности всех причастных.

До этого глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что представители Киева пообещали принять самые жесткие меры против тех, кто пытал пленных военнослужащих России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о сбитой авиации Украины вблизи острова Змеиный
Биволу запретили выходить с флагом России на бой против Альвареса
В ЮВО опровергли данные о выходе с «Азовстали» украинских военных с белым флагом
Россияне назвали преимущества советских радиол
Стало известно о роли «хулиганов» при спасении москвичей
Владимир Кличко обвинил посла в ФРГ в «излишнем красноречии»
Президент Болгарии назвал последствия затягивания украинского кризиса
Путин поручил оказать помощь родным погибших из-за пожаров в Красноярском крае
Немцы оказались не готовы платить за санкции ЕС против России
Минобороны России подтвердило завершение эвакуации мирных граждан с «Азовстали»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.