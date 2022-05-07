Названа причина пожаров в Красноярском крае

Основной причиной пожаров в Красноярском крае назвали короткое замыкание

Власти Красноярского края назвали причину пожаров в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Основная причина пожаров — аномальные погодные условия», — сказал пресс-секретарь главы региона Сергей Зыблев.

По его словам, сила ветра оказалась намного сильнее прогнозируемой и составила до 40 метров в секунду. «Произошел обрыв линий электропередачи, перехлест проводов, что наложилось на сухую погоду и привело к возникновению пожаров. Основные причины пожаров — это именно короткие замыкания», — подчеркнул он.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории региона из-за лесных пожаров.