Названа причина пожаров в Красноярском крае
Основной причиной пожаров в Красноярском крае назвали короткое замыкание
Власти Красноярского края назвали причину пожаров в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.
«Основная причина пожаров — аномальные погодные условия», — сказал пресс-секретарь главы региона Сергей Зыблев.
По его словам, сила ветра оказалась намного сильнее прогнозируемой и составила до 40 метров в секунду. «Произошел обрыв линий электропередачи, перехлест проводов, что наложилось на сухую погоду и привело к возникновению пожаров. Основные причины пожаров — это именно короткие замыкания», — подчеркнул он.
Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории региона из-за лесных пожаров.