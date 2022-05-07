Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Бастрыкин поручил расследовать попытку теракта против журналистов в Берлине

Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства преступления против журналистов в Берлине

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать возможную попытку теракта против российских журналистов в Берлине. Об этом сообщается в Telegram-канале «Следком».

«Председатель СК России поручил Главному следственному управлению Следственного комитета расследовать обстоятельства совершения преступления в отношении российских журналистов в Берлине, повлекшего угрозу их жизни и членов их семей, — сказано в сообщении. — Для установления деталей происшествия глава Следственного комитета поручил следователям запросить в МИД России необходимую для расследования информацию».

Ранее руководитель представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергей Феоктистов рассказал, что 6 мая в окно его квартиры бросили бутылку. Собирая осколки, жена обнаружила в вентиляционном окне, которое вело в подвал, непонятный предмет, напоминающий канистру, к которой примотаны провода.

Прибывшие на место саперы заявили, что, скорее всего, это была горючая жидкость с взрывателем неизвестного действия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Турция оценила запасы газа в Черном море
Ветеринар посоветовал отказаться от сна рядом с домашними кошками
В Берлине разрешили использовать украинский флаг 8 и 9 мая
Бастрыкин поручил расследовать попытку теракта против журналистов в Берлине
В городе Антраците зажгли доставленный из Москвы Вечный огонь
Российское посольство в Польше рассказало о проведении мероприятий 9 мая
В Британии заявили о финансовых потерях курортов из-за отсутствия россиян
Россияне устроили дискотеку с шашлыком в гаражах и развеселили сеть
Диетолог предупредила россиян о вреде безлактозных напитков
СКР нашел еще одного причастного к обстрелам населения ДНР командира ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.