Бастрыкин поручил расследовать попытку теракта против журналистов в Берлине

Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства преступления против журналистов в Берлине

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать возможную попытку теракта против российских журналистов в Берлине. Об этом сообщается в Telegram-канале «Следком».

«Председатель СК России поручил Главному следственному управлению Следственного комитета расследовать обстоятельства совершения преступления в отношении российских журналистов в Берлине, повлекшего угрозу их жизни и членов их семей, — сказано в сообщении. — Для установления деталей происшествия глава Следственного комитета поручил следователям запросить в МИД России необходимую для расследования информацию».

Ранее руководитель представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергей Феоктистов рассказал, что 6 мая в окно его квартиры бросили бутылку. Собирая осколки, жена обнаружила в вентиляционном окне, которое вело в подвал, непонятный предмет, напоминающий канистру, к которой примотаны провода.

Прибывшие на место саперы заявили, что, скорее всего, это была горючая жидкость с взрывателем неизвестного действия.