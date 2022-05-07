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Раскрыты детали возможной попытки теракта против российских журналистов

Представитель «России сегодня» в Берлине обнаружил в квартире канистру с проводами

Фото: Mike Powell / Unsplash

Руководитель представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергей Феоктистов раскрыл детали возможной попытки теракта против российских журналистов в Берлине. Об этом сообщает Telegram-канал «Звезда».

Феоктистов рассказал, что 6 мая в окно его квартиры бросили бутылку. Раньше стены дома закидывали яйцами и разрисовывали граффити. Журналист обращался в полицию, но безрезультатно.

В этот раз, собирая осколки, жена Феоктистова обнаружила в вентиляционном окне, которое вело в подвал, непонятный предмет. Он выглядел как канистра, к которой были примотаны провода. Журналист вызвал полицейских, а те позвонили саперам и перекрыли улицу.

«В районе двух часов саперы разбирались, что это. Решили уничтожить часть устройства на месте, раздался хлопок, после чего они нам устно заявили, что это была не игрушка, не муляж, а реально какое-то устройство, — сказал Феоктистов. — Скорее всего, какая-то горючая жидкость, похожая на коктейль Молотова, с взрывателем неизвестного действия, поскольку он был уничтожен».

Ранее посольство России в ФРГ сообщило, что в Берлине предотвратили возможный теракт в отношении российских журналистов и их семей.

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Алевтина Запольская
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