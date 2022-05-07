Небензя рассказал в ООН об использовании ВСУ позиций в жилых домах

Небензя рассказал в ООН об оборонительной тактике ВСУ с использованием жилых домов

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют огневые позиции на нижних этажах и крышах жилых домов, а также устанавливают тяжелую технику в арках. Об этом он заявил на неформальном заседании Совета Безопасности ООН, передает РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что у военных действий тоже есть свои законы, которые называются международное гуманитарное право. Среди них неиспользование гуманитарной инфраструктуры в военных целях, неразмещение тяжелых вооружений в жилых зонах, неиспользование гражданских лиц в виде живого щита и прочие, объяснил дипломат. У России есть все основания полгать, что украинские военные нарушают данные принципы, отметил постпред.

По его словам, многочисленные свидетели подтверждают, что ВСУ используют мирное население в качестве заложников и живого щита. Небензя рассказал, что оборонительная тактика украинских военных в больших городах, в частности в Мариуполе, заключается в использовании нижних и верхних этажей жилых зданий и удерживании гражданских в качестве заложников в центре здания.

Ранее сообщалось, что украинские радикалы и военные, заблокированные на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, предложили обменять удерживаемых гражданских на еду и лекарства. По словам представителя штаба операции по зачистке предприятия, российским и донецким военным приходится поддерживать контакт с обороняющимися, а также Службой безопасности Украины (СБУ) ради спасения граждан. «Обозначенные условия сделки — пятнадцать заложников за тонну продуктов, а также лекарства. Предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, — теперь будут только обменивать», — рассказал офицер.

