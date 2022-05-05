Радикалы в «Азовстали» предложили обменять гражданских на лекарства и еду

Украинские националисты предложили обменять гражданских с «Азовстали» на еду и лекарства

Украинские радикалы и военные, заблокированные на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, предложили обменять удерживаемых гражданских на еду и лекарства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя штаба операции по зачистке предприятия.

По его словам, российским и донецким военным приходится поддерживать контакт с обороняющимися, а также Службой безопасности Украины (СБУ) ради спасения граждан.

«Обозначенные условия сделки — пятнадцать заложников за тонну продуктов, а также лекарства. Предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, — теперь будут только обменивать», — заявил офицер.

Сейчас, по его оценке, на территории завода могут оставаться до 200 человек. Информацию о требованиях радикалов власти Донецкой народной республики (ДНР) пока не подтверждали.

Ранее гумкоординатор ООН сообщила, что с 29 апреля при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) с «Азовстали» эвакуирован 101 человек. Среди них женщины, дети и пожилые люди, прятавшиеся от бомбардировок в бункерах под сталелитейным заводом.