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ФСБ и МВД сорвали подготовку терактов в России ко Дню Победы

ФСБ: задержанные сторонники группировки «М.К.У.» планировали теракты в РФ ко Дню Победы

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ и МВД сорвали планы сторонников неонацистской группировки «Маньяки Культ Убийства» («М.К​​​.У.») по совершению терактов на территории России ко Дню Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

«Молодые люди выполняли задание лидера М.К.У., украинца Егора Краснова, по совершению терактов и массовых убийств на территории России ко Дню Победы 9 мая», — заявили в ведомстве.

Как рассказали в спецслужбе, преступники планировали массовые убийства и были задержаны при попытке заживо сжечь бездомных с помощью «коктейлей Молотова». По информации ФСБ, видео с поджогом радикалы планировали распространить в интернете для устрашения населения. Кроме того, выявлена причастность неонацистов к нападениям на мигрантов с применением холодного оружия.

В конце марта ФСБ задержала 60 сторонников украинской группировки «М.К.У» в 23 регионах России. В местах проживания задержанных были найдены и изъяты гладкоствольное охотничье оружие и боеприпасы без лицензий. Также были конфискованы самодельное холодное и огнестрельное оружие.

По данным ФСБ, группировка была создана гражданином Украины Егором Красновым под контролем киевских спецслужб. Ее организовали для совершения террористических актов, убийств и экстремистских преступлений на территории России.

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Марина Совина
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