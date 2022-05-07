ФСБ и МВД сорвали подготовку терактов в России ко Дню Победы
ФСБ и МВД сорвали планы сторонников неонацистской группировки «Маньяки Культ Убийства» («М.К.У.») по совершению терактов на территории России ко Дню Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
«Молодые люди выполняли задание лидера М.К.У., украинца Егора Краснова, по совершению терактов и массовых убийств на территории России ко Дню Победы 9 мая», — заявили в ведомстве.
Как рассказали в спецслужбе, преступники планировали массовые убийства и были задержаны при попытке заживо сжечь бездомных с помощью «коктейлей Молотова». По информации ФСБ, видео с поджогом радикалы планировали распространить в интернете для устрашения населения. Кроме того, выявлена причастность неонацистов к нападениям на мигрантов с применением холодного оружия.
В конце марта ФСБ задержала 60 сторонников украинской группировки «М.К.У» в 23 регионах России. В местах проживания задержанных были найдены и изъяты гладкоствольное охотничье оружие и боеприпасы без лицензий. Также были конфискованы самодельное холодное и огнестрельное оружие.
По данным ФСБ, группировка была создана гражданином Украины Егором Красновым под контролем киевских спецслужб. Ее организовали для совершения террористических актов, убийств и экстремистских преступлений на территории России.