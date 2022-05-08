Глава Крыма высказался о переговорах с властями Украины о статусе республики

Глава Крыма Аксенов назвал бесполезными переговоры с властями Украины о статусе республики

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал бесполезными переговоры с украинскими властями о статусе республики. Такое заявление он сделал в интервью РИА Новости.

По его словам, Крым де-факто является в полной мере российским регионом. «В Крыму стабильная ситуация, мирная жизнь, мы — полноценный российский регион. Наш лидер сказал четко, вопрос Крыма закрыт однозначно раз и навсегда», — заверил политик.

Аксенов подчеркнул, что переговоры с Киевом не имеют смысла, поскольку «управляются из-за рубежа». «Мы же сегодня понимаем, что нам сопротивляется не Украина или украинцы. Это США, это НАТО», — добавил он.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что какие-либо переговоры с Киевом исключены. Он добавил, что нынешние власти Украины олицетворяют собой «настоящую террористическую организацию». До этого Стремоусов объявлял о стремлении Херсонской области войти в состав России.

