Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Глава Крыма высказался о переговорах с властями Украины о статусе республики

Глава Крыма Аксенов назвал бесполезными переговоры с властями Украины о статусе республики

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал бесполезными переговоры с украинскими властями о статусе республики. Такое заявление он сделал в интервью РИА Новости.

По его словам, Крым де-факто является в полной мере российским регионом. «В Крыму стабильная ситуация, мирная жизнь, мы — полноценный российский регион. Наш лидер сказал четко, вопрос Крыма закрыт однозначно раз и навсегда», — заверил политик.

Аксенов подчеркнул, что переговоры с Киевом не имеют смысла, поскольку «управляются из-за рубежа». «Мы же сегодня понимаем, что нам сопротивляется не Украина или украинцы. Это США, это НАТО», — добавил он.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что какие-либо переговоры с Киевом исключены. Он добавил, что нынешние власти Украины олицетворяют собой «настоящую террористическую организацию». До этого Стремоусов объявлял о стремлении Херсонской области войти в состав России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Иммунолог рассказал о новом всплеске заболеваемости коронавирусом в России
Глава Крыма высказался о переговорах с властями Украины о статусе республики
Афганское сопротивление заявило о захвате трех районов в Панджшере
Диетолог перечислила продукты с омолаживающим эффектом
Россияне назвали условие для отказа от покупки автомобиля
Бывший генсек НАТО призвал Швецию и Финляндию вступать в альянс «именно сейчас»
Кадыров заявил о взятии под контроль большей части Попасной в ЛНР
Оценена площадь природных пожаров в Красноярском крае
В России анонсировали испытания вакцины «Конвасэл» на пожилых
Россиян предупредили о «штрафе за шашлыки»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.