Президент Сирии рассказал лидеру Ирана о слабости США

Президент Сирии Асад встретился с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи

Президент Сирии Башар Асад совершил визит в Иран. В Тегеране он встретился с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и президентом Ибрахимом Раиси, сообщило Сирийское агентство новостей (SANA).

В ходе встречи обсуждались, помимо прочего, проблемы региона и последние события на международной арене. Во время общения с Хаменеи Асад заявил, что развитие ситуации подтверждает «корректность видения и подхода, которыми руководствовались Сирия и Иран годами», в особенности в отношении борьбы с терроризмом.

В этой связи Асад рассказал о необходимости продолжать противостояние США, которое сейчас, по его утверждению, слабее, чем когда-либо. Он указал, что нужно «не позволить Америке восстановить международную террористическую систему».

В конце апреля Асад издал указ о всеобщей амнистии для граждан, занимавшихся террористической деятельностью. Согласно документу, от уголовного наказания освобождаются те, чьи преступления не привели к гибели людей.