Асад издал указ о всеобщей амнистии для занимавшихся терроризмом

Президент Сирии Асад издал указ о всеобщей амнистии для занимавшихся терроризмом

Президент Сирии Башар Асад издал указ о всеобщей амнистии для граждан, занимавшихся террористической деятельностью. Об этом сообщает агентство SANA.

Согласно указу, от уголовного наказания освобождаются граждане, совершившие преступления, которые не привели к гибели людей, до 30 апреля 2022 года.

При этом за пострадавшими сохраняется право на возбуждено судебного иска в отношении подозреваемых.