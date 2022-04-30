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Асад издал указ о всеобщей амнистии для занимавшихся терроризмом

Президент Сирии Асад издал указ о всеобщей амнистии для занимавшихся терроризмом

Фото: SANA / Reuters

Президент Сирии Башар Асад издал указ о всеобщей амнистии для граждан, занимавшихся террористической деятельностью. Об этом сообщает агентство SANA.

Согласно указу, от уголовного наказания освобождаются граждане, совершившие преступления, которые не привели к гибели людей, до 30 апреля 2022 года.

При этом за пострадавшими сохраняется право на возбуждено судебного иска в отношении подозреваемых.

Варвара Кошечкина
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