Президент Сирии объявил о всеобщей амнистии

️Президент Сирии Башар Асад объявил о всеобщей амнистии. Указ он подписал в воскресенье, 2 мая, передает РИА Новости.

Таким образом, освобождаются от наказания те, кто был замечен за дачей взятки, фальсификацией официальных данных, в продаже наркотических веществ. Кроме того, амнистированы несовершеннолетние граждане.

При этом изменения не влияют на тех, кто привлекался к ответственности за контрабандистские действия, за государственную измену, шпионаж и терроризм, повлекший за собой человеческие смерти.