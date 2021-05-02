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Президент Сирии объявил о всеобщей амнистии

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Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

️Президент Сирии Башар Асад объявил о всеобщей амнистии. Указ он подписал в воскресенье, 2 мая, передает РИА Новости.

Таким образом, освобождаются от наказания те, кто был замечен за дачей взятки, фальсификацией официальных данных, в продаже наркотических веществ. Кроме того, амнистированы несовершеннолетние граждане.

При этом изменения не влияют на тех, кто привлекался к ответственности за контрабандистские действия, за государственную измену, шпионаж и терроризм, повлекший за собой человеческие смерти.

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