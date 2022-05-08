Бывший генсек НАТО призвал Швецию и Финляндию вступать в альянс «именно сейчас»

Бывший генсек НАТО Расмуссен призвал Швецию и Финляндию вступать в альянс «именно сейчас»

Швеции и Финляндии необходимо осуществить планы по вступлению в НАТО «именно сейчас», пока Россия «занята» военной спецоперацией на Украине. Об этом заявил бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен в интервью телеканалу CNBC.

«Что касается Финляндии и Швеции, мне кажется, у этих стран есть окно возможности вступить именно сейчас, когда Путин занят где-то еще», — заявил дипломат.

По словам Расмуссен, в случае одобрения заявки указанных стран, процедура присоединения к альянсу займет несколько месяцев, так как она должна пройти через парламенты 30 стран-членов организации перед тем, как будет ратифицирована НАТО.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что позиция России о недопустимости расширения НАТО не станет сдерживающим фактором в вопросе возможного вступления в альянс Финляндии и Швеции. «Нам следует серьезно относиться к тем вопросам, которые поднимает президент Путин, однако ничто из этого не будет сдерживающим фактором в случае, если Финляндия и Швеция будут двигаться по пути вступления в НАТО, а альянс примет решение о своем расширении», — сообщил Бернс.