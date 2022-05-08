Глава ЦРУ не счел позицию России сдерживающим фактором в вопросе расширения НАТО

Глава ЦРУ Бернс заявил, что мнение России не помешает вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что позиция России о недопустимости расширения НАТО не станет сдерживающим фактором в вопросе возможного вступления в альянс Финляндии и Швеции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам следует серьезно относиться к тем вопросам, которые поднимает президент Путин, однако ничто из этого не будет сдерживающим фактором в случае, если Финляндия и Швеция будут двигаться по пути вступления в НАТО, а альянс примет решение о своем расширении», — сообщил Бернс.

По словам главы ЦРУ, решение о возможном присоединении стран к НАТО остается за Стокгольмом и Хельсинки, а также за государствами-членами альянса.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Финляндию и Швецию о противостоянии с Россией в случае вступления стран в НАТО. Она объяснила, что государства превратятся в пространство противостояния альянса «со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе для испытанных временем добрососедских отношений».