Фото в бикини без ретуши стали модным трендом у блогеров

Daily Star: блогеры и модели запустили тренд на фото без ретуши в соцсетях

Фото в бикини без ретуши в соцсетях стали модным трендом среди блогеров и моделей. Об этом пишет издание Daily Star.

Как отмечается в материале, многие инфлюенсеры злоупотребляют фотошопом и фильтрами в социальных сетях, чем провоцируют появление комплексов относительно внешности у других людей. По этой причине сторонницы бодипозитива стали публиковать снимки, на которых их тела запечатлены на камеру в расслабленных позах, без поставленного света и ретуши.

Так, модель Бри Ленеган запустила рубрику «Настоящая я», в которой показывает обратную сторону «идеальных» кадров. Сперва девушка принимает определенные позы, которые позволяют ей визуально казаться стройнее, а затем демонстрирует, как ее тело выглядит на самом деле.

Австралийская плюс-сайз-модель Ариелла Нисса регулярно демонстрирует поклонникам свои формы в открытых купальниках. На кадрах она не прячет округлый живот, растяжки и целлюлит. «Мне нравится отдыхать на пляже и не заботиться о том, как выглядит мое тело. Снова чувствую себя ребенком», — утверждает блогерша.

Дизайнер купальников Карина Ирби также поддержала тенденцию и разместила фото, на которых позирует в стрингах, демонстрируя целлюлит.

Ранее в мае модель Бри Ленеган показала несовершенства фигуры на фотографиях без ретуши и удивила поклонников. Девушка отказалась от использования фильтров, инструментов фотошопа и правильного освещения с целью доказать, что скрывается за безупречными снимками в соцсетях. Блогерша открыла торчащий живот и призвала подписчиков не сравнивать реальность и виртуальную жизнь.