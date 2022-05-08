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Появилось фото новейшего оружия Великобритании для Украины

Опубликовано фото британской самонаводящейся ракеты Brimstone на Украине

Кадр: Telegram-канал «Военный обозреватель»

Первая неповрежденная самонаводящаяся ракета класса «воздух-земля» Brimstone, которую Вооруженным силам Украины (ВСУ) поставила Великобритания, оказалась в руках российских военных. Фото снаряда появилось в Telegram-канале «Военный обозреватель».

По информации канала, украинские военные применили ракету в Запорожской области, однако до цели она не долетела. «Теперь специалисты Минобороны России займутся ее изучением», — говорится в опубликованном сообщении.

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О том, что бойцы ВСУ начали применять новейшее оружие от Британии, впервые сообщил военный корреспондент Александр Коц. Известно, что Лондон должен был поставить снаряды к 10 мая, однако, по данным репортера, оружие появилось у украинских военных еще раньше.

Brimstone представляет собой противокорабельную ракету, которая может использоваться и против наземных целей. По внешнему виду она напоминает американскую ракету AGM-114 Hellfire класса «воздух-земля», способную поражать быстро движущиеся цели, в том числе непрямой наводкой. Помимо этого, оружие допускает использование в качестве противотанковой управляемой ракеты.

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Варвара Кошечкина
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