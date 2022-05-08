СКР возбудил дело против планировавших убийство бездомных в Москве подростков

Следствие попросило арестовать планировавших убийство бездомных в Москве подростков

Следствие попросило арестовать троих подростков, планировавших убийство бездомных на железнодорожной станции Косино в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлию Иванову.

«Трое соучастников задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. По месту их жительства проведены обыски. Сегодня следствие ходатайствует перед Черемушкинским судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметила Иванова.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству двух и более лиц группой лиц по предварительному сговору по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». Председатель СК Александр Бастрыкин поставил дело на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

По данным следствия, трое подростков 2004 и 2005 годов рождения вступили в сговор в начале мая. В Москве они купили горюче-смазочные материалы, из которых изготовили легковоспламеняющиеся смеси. Вечером 7 мая они собирались убить несколько бездомных в месте их скопления возле станции Косино, однако не смогли довести умысел до конца из-за действий сотрудников полиции.

