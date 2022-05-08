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Россиянам раскрыли способы сохранить зрение при долгой работе за компьютером

Офтальмолог Куренков советует настраивать яркость и размер текста для сохранения зрения

Фото: Unsplash

Врач-офтальмолог Вячеслав Куренков раскрыл способы, которые помогут сохранить зрение при долгой работе за компьютером. Его рекомендации опубликовало издание NEWS.ru.

Эксперт посоветовал настроить яркость экрана и размер текста. Слишком насыщенное или наоборот тусклое изображение утомляет глаза, равно как и чересчур мелкие шрифты, в которые приходится вглядываться.

В материале сообщается, что ежедневное время работы за компьютером не должно превышать 4,5 часа. Однако, по словам специалиста, далеко не все россияне имеют возможность соблюдать такой режим.

Куренков утверждает, что расстояние между монитором и пользователем должно быть не менее 80 сантиметров, при этом центр экрана стоит расположить чуть ниже уровня глаз. Данная мера позволит снизить нагрузку и избежать пережатия сосудов, отвечающих за питание мозга.

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Офтальмолог сообщает, что работа за компьютером влияет не только не глаза, но и на мозг. Орган реагирует на информацию и раздражители, такие как свет. По мнению врача, следует делать перерыве в работе на 5-7 минут ежечасно. В это время можно сделать гимнастику или посидеть с закрытыми глазами.

Ранее в мае российский офтальмолог Татьяна Шилова рассказала о необходимости носить солнцезащитные очки даже в пасмурную погоду. По мнению эксперта, в облачный день присутствует высокий уровень ультрафиолетового излучения, в том числе и в городской среде. Для таких условий специалист посоветовала приобрести очки со светлыми стеклами.

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Полина Гераскина
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