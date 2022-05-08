В Совфеде заявили о перестройке мировой финансовой системы

Сенатор Пушков заявил, что мировая финансовая система начала медленную перестройку

Член Совфеда Алексей Пушков заявил о перестройки мировой финансовой системы, в процессе которой Россия станет главным действующим лицом. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Мировая финансовая система начинает медленно перестраиваться. Главные действующие лица этой перестройки - Россия, Китай, Индия, Саудовская Аравия, Турция», — написал сенатор.

Пушков напомнил, что даже Международный валютный фонд (МВФ) признал колебание позиции доллара как ведущей валюты мира. «Не обрушили, а поколебали. Но это же только начало», — заключил член Совфеда.

Ранее сербский обозреватель Боян Димитриевич предрек уничтожение доллара как мировой резервной валюты. По его мнению, переход на рублевые расчеты при оплате газа из России может существенно изменить основанную на «нефтедолларе» мировую финансовую систему. Он заявил, что решение президента России Владимира Путина об оплате газа рублями является «цунами, громом среди ясного неба и троянским конем».