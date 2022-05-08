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Премьер Канады посетил украинский Ирпень

Мэр украинского города Ирпень рассказал о приезде канадского премьера Трюдо
Джастин Трюдо

Джастин Трюдо. Фото: Rebecca Cook / Reuters

Премьер Канады Джастин Трюдо 8 мая посетил Ирпень в Киевской области Украины. Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Он отметил, что в Ирпени рассчитывают на помощь канадского премьера в восстановлении инфраструктуры.

«Надеюсь на поддержку господина Джастина Трюдо в организации усилий украинской диаспоры в Канаде по восстановлению объектов инфраструктуры в Ирпене», — пишет Маркушин.

По его словам город уже в ближайшее время направит в Канаду официальные обращения с этой просьбой.

Ранее Минобороны России заявило о подготовке Киевом провокации с постановочными съемками в городе Ирпень. По словам начальника Национального центра управления обороной России, генерал-полковника Михаила Мизинцева, именно с этой целью в вводили комендантский час и блокаду города с разрешением въезда только представителей силовых структур и «непонятных волонтеров».

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Константин Лысяков
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