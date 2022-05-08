В Германии сообщили о переломе в отношениях с Китаем из-за России

ZDF: угрозы в адрес Пекина из-за Украины демонстрируют «перелом» в отношениях ФРГ и Китая

Угрозы в адрес Пекина на фоне российской спецоперации и санкционной политики Запада демонстрируют «перелом» в отношениях Китая и Германии. Соответствующий материал опубликован журналистом телеканала ZDF Томасом Райхартом.

По словам автора, в конце апреля бундестаг направил Китаю «недвусмысленное» предупреждение: в случае, если Пекин будет подрывать западные санкции или поставлять оружие России, это приведет к ответу в виде санкций против КНР.

«Подобные предупреждения из Берлина в адрес Пекина были столь же немыслимы несколько недель назад, как и поставки на Украину самоходных установок. Этот перелом трудно переоценить», — заметил Райхарт.

Обозреватель назвал этот шаг окончательным «прощанием» с политикой бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая была сосредоточена на экономических отношениях стран.

Ранее стало известно, что Китай, обеспокоенный масштабом западных санкций в отношении России, начал готовиться к возможности повторения такого же сценария. Пекин потребовал от ведомств провести стресс-тестирование, которое должно показать последствия такого варианта развития событий для экономики страны. По словам источника, оно началось в конце февраля, ряд ключевых госагентств получили задачу выработать ответ на потенциальные ограничения со стороны Запада.