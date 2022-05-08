Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Неизвестный ранил четырех человек во время драки в Подмосковье и скрылся

Неизвестный ранил четверых человек в драке с участием мигрантов в Домодедове и скрылся

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В подмосковном Домодедове неизвестный в ходе драки ранил четверых человек, после чего скрылся с места происшествия. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

В ведомстве уточнили, что конфликт произошел 7 мая на бульваре Строителей в Домодедове. Драка началась после вспыхнувшей словесной перепалки. В ходе потасовки один из мужчин нанес другим травмы и скрылся. В результате четверо человек были госпитализированы.

Источник агентства в правоохранительных органах заявил, что, предположительно, драка произошла между мигрантами.

Сейчас полиция разыскивает сбежавшего с места конфликта мужчину, добавили в МВД. Также проводится проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве около 120 мигрантов устроили массовую драку на стройке из-за слова «дурак», произнесенного рабочим из Таджикистана в отношении гражданина Узбекистана. Позже стало известно, что задержанных участников конфликта готовят к выдворению из России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Грецию обвинили в помощи продаже российской нефти
Минобороны сообщило об уничтожении оружия из США и Европы на Украине
Музыканты U2 устроили концерт в киевском метро
YouTube удалил с канала «Роскосмоса» все записи с Рогозиным
США ввели санкции против российских телеканалов
Премьер Хорватии нанес необъявленный визит на Украину
Россиянам назвали безопасный способ удаления клеща в домашних условиях
Постпред США высказалась о передаче данных разведки Киеву
Итальянский министр заявил о переходе Европы на «экономику войны»
«Краснодар» вничью сыграл с аутсайдером РПЛ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.