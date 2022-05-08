Неизвестный ранил четырех человек во время драки в Подмосковье и скрылся

Неизвестный ранил четверых человек в драке с участием мигрантов в Домодедове и скрылся

В подмосковном Домодедове неизвестный в ходе драки ранил четверых человек, после чего скрылся с места происшествия. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

В ведомстве уточнили, что конфликт произошел 7 мая на бульваре Строителей в Домодедове. Драка началась после вспыхнувшей словесной перепалки. В ходе потасовки один из мужчин нанес другим травмы и скрылся. В результате четверо человек были госпитализированы.

Источник агентства в правоохранительных органах заявил, что, предположительно, драка произошла между мигрантами.

Сейчас полиция разыскивает сбежавшего с места конфликта мужчину, добавили в МВД. Также проводится проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве около 120 мигрантов устроили массовую драку на стройке из-за слова «дурак», произнесенного рабочим из Таджикистана в отношении гражданина Узбекистана. Позже стало известно, что задержанных участников конфликта готовят к выдворению из России.