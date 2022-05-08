Рейтинг президента Чехии опустился до исторического минимума

Рейтинг одобрения работы президента Чехии Милоша Земана упал до 20 процентов

Рейтинг президента Чехии Милоша Земана опустился до исторического минимума, сообщает ТАСС со ссылкой на Чешское телевидение и результаты социологического опроса агентства Kantar CZ.

По данным социологов, работу Земана одобряют только 20 процентов из 1200 респондентов. Негативно к нему относятся 78 процентов опрошенных.

Год назад поддержку действиям Земана выражали 57 процентов жителей Чехии, отрицательно его работу оценивал 41 процент опрошенных.

Отмечается, что срок президентского мандата главы государства закончится в марте 2023 года. В соответствии с законом, он не сможет баллотироваться на новый срок, поскольку уже занимал упомянутую должность на протяжении двух пятилетних сроков.

