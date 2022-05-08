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Рейтинг президента Чехии опустился до исторического минимума

Рейтинг одобрения работы президента Чехии Милоша Земана упал до 20 процентов
Милош Земан

Милош Земан. Фото: Dan Kitwood / Reuters

Рейтинг президента Чехии Милоша Земана опустился до исторического минимума, сообщает ТАСС со ссылкой на Чешское телевидение и результаты социологического опроса агентства Kantar CZ.

По данным социологов, работу Земана одобряют только 20 процентов из 1200 респондентов. Негативно к нему относятся 78 процентов опрошенных.

Год назад поддержку действиям Земана выражали 57 процентов жителей Чехии, отрицательно его работу оценивал 41 процент опрошенных.

Отмечается, что срок президентского мандата главы государства закончится в марте 2023 года. В соответствии с законом, он не сможет баллотироваться на новый срок, поскольку уже занимал упомянутую должность на протяжении двух пятилетних сроков.

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Платон Щукин
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