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Шольц пообещал не принимать делающих НАТО стороной конфликта на Украине решений

Шольц пообещал, что Германия не сделает НАТО стороной конфликта на Украине
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, несмотря на то, что Берлин оказывает помощь Киеву, необходимо согласовывать действия с партнерами, не допуская принятия каких-либо решений, которые сделают НАТО стороной конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

«Мы обращаем внимание на то, чтобы сохранить наши оборонительные возможности. Мы не предпринимаем ничего, что навредит нам и нашим партнерам больше, чем России. Мы не будем принимать решений, которые сделают НАТО стороной войны», — пообещал он.

Ранее лидеры государств «Большой семерки» (G7) провели виртуальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой выразили готовность продолжать оказывать стране необходимую поддержку. Они пояснили, что будут дальше следовать нынешнему курсу, помогая Украине поставками вооружений, обеспечивая защиту ее сетей от хакерских атак и расширяя сотрудничество с государством.

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Марина Совина
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