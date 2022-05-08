Шольц пообещал не принимать делающих НАТО стороной конфликта на Украине решений

Шольц пообещал, что Германия не сделает НАТО стороной конфликта на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, несмотря на то, что Берлин оказывает помощь Киеву, необходимо согласовывать действия с партнерами, не допуская принятия каких-либо решений, которые сделают НАТО стороной конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

«Мы обращаем внимание на то, чтобы сохранить наши оборонительные возможности. Мы не предпринимаем ничего, что навредит нам и нашим партнерам больше, чем России. Мы не будем принимать решений, которые сделают НАТО стороной войны», — пообещал он.

Ранее лидеры государств «Большой семерки» (G7) провели виртуальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой выразили готовность продолжать оказывать стране необходимую поддержку. Они пояснили, что будут дальше следовать нынешнему курсу, помогая Украине поставками вооружений, обеспечивая защиту ее сетей от хакерских атак и расширяя сотрудничество с государством.