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Глава Приднестровья опроверг сообщения о переводе армии в боевую готовность

Глава Приднестровья заявил, что армия не переводилась в боевую готовность
Вадим Красносельский

Вадим Красносельский. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Глава непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский опроверг сообщения о переводе местной армии в полную боевую готовность и начале мобилизации населения. Свое заявление он опубликовал в Telegram-канале.

«Информирую общественность в связи с новыми сообщениями в информационном пространстве со ссылкой на Генштаб ВСУ о якобы [имевшем место] переводе Вооруженных сил ПМР в полную боевую готовность: в Приднестровье не проводится мобилизация», — отметил Красносельский.

По его словам, правоохранительные органы Приднестровья переведены в усиленный режим несения службы. «Никаких изменений нет», — подытожил глава региона.

В конце апреля власти Приднестровья сообщали о нескольких терактах на территории непризнанной республики. После этого правоохранительные органы были переведены в усиленный режим.

Ранее сообщалось, что в Приднестровье в населенном пункте около границы с Украиной прогремело несколько взрывов. По данным пресс-центра МВД непризнанной республики, четыре взрыва зафиксировали вечером в пятницу, 6 мая, в районе бывшего аэродрома близ села Воронково Рыбницкого района. Предположительно устройства были сброшены с дрона, атаки проведены в два этапа с разницей в час.

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Платон Щукин
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