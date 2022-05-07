В Приднестровье прогремело несколько взрывов в селе около границы с Украиной

МВД Приднестровья подтвердило данные о 4 взрывах у села Воронково на границе с Украиной

В Приднестровье в населенном пункте около границы с Украиной произошло несколько взрывов. Информацию подтвердили в Telegram-канале пресс-центра МВД непризнанной республики.

По данным ведомства, четыре взрыва прогремели вечером в пятницу, 6 мая, в районе бывшего аэродрома близ села Воронково Рыбницкого района. Предположительно устройства были сброшены с дрона, атаки проведены в два этапа с разницей в час.

Отмечается, что глубина воронок составляет примерно один метр, диаметр — около 25 сантиметров. На месте работает следственно-оперативная группа.

5 мая приднестровские силовики сообщили о стрельбе на границе с Украиной. В Киеве заявили, что в этом районе проходят военные учения.

В конце апреля на территории Приднестровья также произошло несколько взрывов. Неизвестные обстреляли из гранатометов здание Министерства государственной безопасности в Тирасполе. Позже последовали взрывы у воинской части в Парканах. Также были подорваны вышки связи в поселке Маяк, транслировавшие российское радио.

Тирасполь обвинил Киев в причастности к терактам, а также объявил «красный» уровень опасности. Власти Молдавии отвергли эти обвинения, но не указали конкретных исполнителей.