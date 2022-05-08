В ДНР получили от украинского пленного заявления о лжи Киева

Пленный комбриг ВСУ Баранюк заявил, что Киев врал о договоренностях по судьбе морпехов

Пленный полковник украинских вооруженных сил Владимир Баранюк заявил, что Киев лгал, обещая помощи. О соответствующих словах сообщает РИА Новости, ссылаясь на «видео с показаниями», полученными «в одном из населенных пунктов ДНР».

Баранюк, как утверждается, является командиром 36-й бригады морской пехоты ВСУ. По информации агентства он и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков оказались в плену после попытки выйти с завода «Азовмаш».

«Киев говорил держаться. Держаться... Ну нам несколько говорили по-другому. Что отряды деблокации идут, они будут у вас», — цитируются в сообщении слова Баранюка. Указывается, что он также признал, что в Киеве «врали».

«Обещали помощь определенную. Соответственно, этой помощи не было. Что как бы и подтолкнуло к выходу навстречу своим подразделениям», — сказал Баранюк.

«Азовмаш» расположен северо-западнее «Азовстали», откуда, по утверждениям российского Минобороны, 7 мая при участии ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) была завершена эвакуация мирных граждан. В ДНР утверждали также, что с завода с белым флагом вышли и украинские военные. Однако представитель Южного военного округа (ЮВО) в беседе с ТАСС указал, что информация из ДНР неверна.