Россиянку депортируют с Бали из-за откровенной фотосессии со священным деревом

Baza: сфотографировавшуюся голой близ «плачущего» дерева Алину Фазлееву депортируют с Бали

Устроившую откровенную фотосессию на территории храма в Бабакане россиянку Алину Фазлееву захотели депортировать с Бали. Как уточняет Baza, соотечественница прогневала местные власти тем, что снялась голой близ считающегося священным у балийских индуистов 700-летнего «плачущего» дерева в 2019 году.

Размещенные мужем россиянки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) скандальные фотографии привлекли внимание местного политика Нилы Джелантик, а затем и местных священнослужителей.

Фазлееву заставили оплатить и пройти обряд очищения и принести извинения за осквернение святыни.

В апреле сообщалось, что канадскому туристу запретили въезд на Бали из-за танца голышом на священной горе. Наказание последовало после того, как Джеффри Крейген поделился в своих соцсетях роликом, где он исполняет ритуальный танец новозеландских маори Хака в обнаженном виде на вершине вулкана Батур, которая является священной горой на острове. Видео быстро стало вирусным и вызвало общественный резонанс — балийцы обвинили канадца в неуважении к религиозным ценностям.