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Россиян предупредили о «штрафе за шашлыки»

Прайм: юрист Елена Кудерко напомнила россиянам о «штрафах за шашлыки»

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Юрист Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм» предупредила россиян, что разведение костров, а также использование мангалов и прочих приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня вне специально обустроенных площадок является административным правонарушением на территории города Москвы и Санкт Петербурга.

Так, в Москве за это предусмотрен штраф в размере трех-четырех тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — от трех до пяти тысяч рублей, напомнила Кудерко. В большинстве регионов страны полагается штраф от 1500 до 3000 рублей. При этом, подчеркнула юрист, данный запрет относится и к дачникам, планирующим приготовить шашлыки на своих земельных участках.

Чтобы не нарушить закон, следует правильно выбирать место для мангала, который должен быть изготовлен из негорючих материалов. Также нужно обращать внимание на близость средства пожаротушения во время подготовки углей.

Ранее в партии «Новые люди» разработали проект закона об освобождении ответственности за разведение огня в неположенных местах. Согласно законопроекту, амнистию могут распространить на тех любителей пожарить шашлык, из-за которых не произошло возгорания.

Разведение огня в городской черте по статье 20.4 («Нарушение требований пожарной безопасности») КоАП карается штрафом в размере от двух до трех тысяч рублей. В случае разведения огня в лесу в нарушение оговоренных в законе правил — до пяти тысяч рублей по статье 8.32 («Нарушение правил пожарной безопасности в лесах») КоАП.

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Марина Совина
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