Стилист раскрыла пять простых способов выглядеть дорого без вложений
Стилист Карина Залесских-Санчез раскрыла пять простых способов, которые помогут всегда выглядеть дорого без больших вложений в гардероб и услуги салонов красоты. Соответствующий TikTok-ролик заинтересовал редакцию The Sun.
Юзерша с никнеймом carry_less посоветовала следить за состоянием одежды. По словам эксперта, простая белая футболка всегда будет смотреться эффектно, если она чистая и выглаженная.
Согласно материалу, следует обращать внимание и на качество покупаемых вещей. В частности, если ткань склонна к появлению катышков, их необходимо регулярно удалять. Для этого существуют специальные гаджеты, а также подручные средства — наждачная бумага или бритвенный станок.
Блогерша также рекомендует подбирать бюстгальтеры без бретелей к открытой одежде. По ее мнению, виднеющееся нижнее белье удешевляет любой образ, даже если подходит по цвету к платью или топу.
Залесских-Санчез утверждает, что грязные волосы и неаккуратный маникюр — главные враги стиля. «Не оправдывайтесь отсутствием денег. Эти процедуры вы легко можете сделать самостоятельно», — добавила она.
Ранее в мае стилист Анна Бэй назвала восемь предметов гардероба, которые удешевляют внешний вид женщины. Эксперт порекомендовала не носить шорты в паре с коротким топом, избавиться от одежды неоновых цветов и отказаться от вещей oversize в пользую женственных силуэтов.