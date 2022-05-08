Стилист раскрыла пять простых способов выглядеть дорого без вложений

The Sun: стилист Залесских-Санчез посоветовала следить за состоянием и качеством одежды

Стилист Карина Залесских-Санчез раскрыла пять простых способов, которые помогут всегда выглядеть дорого без больших вложений в гардероб и услуги салонов красоты. Соответствующий TikTok-ролик заинтересовал редакцию The Sun.

Юзерша с никнеймом carry_less посоветовала следить за состоянием одежды. По словам эксперта, простая белая футболка всегда будет смотреться эффектно, если она чистая и выглаженная.

Согласно материалу, следует обращать внимание и на качество покупаемых вещей. В частности, если ткань склонна к появлению катышков, их необходимо регулярно удалять. Для этого существуют специальные гаджеты, а также подручные средства — наждачная бумага или бритвенный станок.

Блогерша также рекомендует подбирать бюстгальтеры без бретелей к открытой одежде. По ее мнению, виднеющееся нижнее белье удешевляет любой образ, даже если подходит по цвету к платью или топу.

Залесских-Санчез утверждает, что грязные волосы и неаккуратный маникюр — главные враги стиля. «Не оправдывайтесь отсутствием денег. Эти процедуры вы легко можете сделать самостоятельно», — добавила она.

Ранее в мае стилист Анна Бэй назвала восемь предметов гардероба, которые удешевляют внешний вид женщины. Эксперт порекомендовала не носить шорты в паре с коротким топом, избавиться от одежды неоновых цветов и отказаться от вещей oversize в пользую женственных силуэтов.