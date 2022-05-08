США ввели визовые ограничения против 2,6 тысячи россиян

Госдепартамент сообщил, что под новые визовые ограничения США попали 2,6 тыс военных РФ

США введи новые визовые ограничения против российских и белорусских граждан, под них попали 2,6 тысячи военных. Об этом сообщил Госдепартамент, передает РИА Новости.

«Принятые действия: визовые ограничения в отношении 2596 военных РФ и 13 военных чиновников Белоруссии», — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Под рестрикции США попали те, кого Вашингтон считает вовлеченными или ответственными за проведение спецоперации на Украине. Визовые ограничения такде коснулись властей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Под американские санкции попали также восемь российских судоходных компаний и 69 кораблей, заявил Госдепартамент.

Ранее США ввели новые санкции в отношении России, затронувшие в том числе экспорт ряда товаров в страну. Ограничения коснутся поставок в Россию промышленной продукции, в том числе двигателей и бульдозеров. Кроме того, Вашингтон введет санкции в отношении 2,6 тысячи граждан России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами своих стран. По словам представителя Белого дома, в вопросе отмены санкций США будут исходить из возможных договоренностей Москвы и Киева.

