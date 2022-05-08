Грецию обвинили в помощи продаже российской нефти

Die Welt: Греция не соблюдает санкции по запрету российским судам заходить в порты ЕС

Несмотря на запрет для российских судов заходить в европейские порты, из которого разрешалось делать лишь ограниченные исключения, нефтяные сделки российских компаний продолжают беспрепятственно там оформляться, пишет Die Welt.

Предполагалось, что исключения могут делаться в том числе для импорта энергоносителей, но с жесткими рамками. Однако санкции по сути обходятся, не соблюдаясь четко, и экспорт нефти из России продолжается на прежнем уровне. В помощи торговле издание обвиняет Грецию, чьи компании продолжают расширять бизнес с Россией.

Так, в конце апреля греческий супертанкер Nissos Rhenia загрузил российскую нефть марки Urals в порту Роттердама и отправился в Сингапур, сообщает Lloyd's. Все больше и больше танкеров направляют в Индию, Китай и Южную Корею.

В конце апреля СМИ обратили внимание на еще один возможный способ экспорта нефти в условиях санкций и опасений трейдеров относительно рисков торговли с Россией. Теперь танкеры все чаще отправляют из портов с пометкой «пункт назначения неизвестен», и специалисты предполагают, что таким образом нефть везут на другие суда в море и смешивают с другой, чтобы скрыть ее происхождение.